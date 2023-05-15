15 мая

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На Ольхоне рабочие спалили кафе «Кочевник»

На Ольхоне рабочие спалили кафе «Кочевник»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
По словам соседей, рабочие регулярно курили на втором этаже здания

Кафе «Кочевник» сгорело в посёлке Хужир на острове Ольхон 14 мая.

На момент прибытия пожарных горел второй этаж, огонь также вышел на кровлю. На ликвидацию пожара потребовалось менее часа. Пожарным удалось спасти пять расположенных рядом строений. Пострадавших нет.


Огнём уничтожены второй этаж и кровля кафе на площади 100 квадратных метров.

Причиной пожара стал непотушенный окурок

- Дознаватели МЧС установили, что кафе не эксплуатировалось. На втором этаже временно проживали рабочие, которые наводили на территории порядок. По словам хозяина, соседи регулярно жаловались на них, мужчины постоянно курили в помещениях деревянного строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Установлено, что очаг находился в комнате, где временно проживали работники. Проводится дознание.




пожар кафе

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