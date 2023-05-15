15 мая

14 мая

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В ДТП в Бурятии пострадали водители «ВАЗа» и «Карины»

В ДТП в Бурятии пострадали водители «ВАЗа» и «Карины»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчин госпитализировали

В воскресенье днём, 14 мая, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.

- 76-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», следуя по улице Гармаева, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина» под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии оба водителя были госпитализированы в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в республике произошло два наезда на детей, катавшихся на велосипедах. В Улан-Удэ мальчика сбила водитель «Лексуса», а в Онохое – водитель «Тойоты Виш».

ДТП

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