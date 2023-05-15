Мужчин госпитализировали
В воскресенье днём, 14 мая, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
- 76-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», следуя по улице Гармаева, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина» под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии оба водителя были госпитализированы в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в республике произошло два наезда на детей, катавшихся на велосипедах. В Улан-Удэ мальчика сбила водитель «Лексуса», а в Онохое – водитель «Тойоты Виш».
В ДТП в Бурятии пострадали водители «ВАЗа» и «Карины»
Происшествия, Фото:
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