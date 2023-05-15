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В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного пассажира

В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного пассажира
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Авиакомпания отказала ему в перелёте

Неадекватному пассажиру авиарейса Улан-Удэ - Москва отказали в перелёте.

Инцидент произошёл сегодня утром, когда к борту самолёта вызвали наряд полиции.

- В ходе проверки сообщения сотрудники транспортной полиции установили на борту самолёта 40-летнего жителя Мухоршибирского района Бурятии. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя неадекватно. Представитель авиакомпании отказал в мужчине перелёте, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Проводится проверка.

Свидетелями поведения скандального пассажира стали подписчики паблика «Весь Улан-Удэ». Они рассказали, что сам мужчина не хотел покидать салон, и с ним пришлось повозиться.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая двоих пьяных жителей Бурятии сняли с самолёта в Магадане
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