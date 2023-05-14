В Улан-Удэ горел частный дом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Предварительная причина пожара - короткое замыкание



Вечером от диспетчера поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Аргунская в Улан-Удэ.



- К месту вызова были незамедлительно направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев дом, кровля, веранда и надворные постройки были охвачены огнём полностью, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 91 кв.м.

