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В Улан-Удэ горел частный дом

В Улан-Удэ горел частный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Предварительная причина пожара - короткое замыкание

Вечером от диспетчера поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Аргунская в Улан-Удэ.

- К месту вызова были незамедлительно направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев дом, кровля, веранда и надворные постройки были охвачены огнём полностью, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 91 кв.м.
МЧС тушение

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