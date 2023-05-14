Предварительная причина пожара - короткое замыкание
Вечером от диспетчера поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Аргунская в Улан-Удэ.
- К месту вызова были незамедлительно направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев дом, кровля, веранда и надворные постройки были охвачены огнём полностью, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 91 кв.м.
В Улан-Удэ горел частный дом
Происшествия, Фото:
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