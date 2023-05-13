Жительницу Бурятии наказали за нарушение пожарной безопасности

Пожар возник из-за перекала трубы



24 декабря 2022 года в гараже, пристроенном к жилому дому, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытия гаража и крыши гаража.



В рамках доследственной проверки установлено, что причиной возникновения пожара явилось возгорание деревянных конструкций потолочного перекрытия гаража от разогретой поверхности стенок дымохода отопительного котла. Собственницу дома привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, поскольку ею были нарушены правила соблюдения требований к системам отопления жилого дома, и подвергнута к административному наказанию в виде предупреждения.



Не согласившись с вынесенным постановлением, женщина обратилась в Иволгинский районный суд с жалобой, в которой указала, что должностным лицом был нарушен порядок привлечения к административной ответственности, предусмотренный законом.



- Решением Иволгинского районного суда постановление инспектора по пожарному надзору оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. Нарушения, на которые указывала гр. М., в судебном заседании подтверждения не нашли, - сообщили в пресс-службе суда.



Решение Иволгинского районного суда было обжаловано в Верховном суде Бурятии, который также оставил жалобу без удовлетворения, решение районного суда - без изменения.

