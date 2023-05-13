Пожар случился в поле
Днём 13 мая в поле неподалёку от села Каргино Кабанского района Бурятии загорелся автомобиль. Очевидцы сообщили о происшествии в дежурную часть полиции.
- По предварительной информации, водитель транспортного средства, не справившись с управлением, допустил нарушение правил эксплуатации транспортного средства - перегрев коллектора выхлопной системы, в результате которого произошло воспламенение автомобиля с последующим возгоранием сухой травы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято правовое решение.
В Бурятии водитель спалил автомобиль
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малышка погибла, пока её мать пила в гостях
Пожар возник из-за перекала трубы
Автоавария случилась в Закаменском районе
Пожар случился в поле
По факту мошенничества расследуется уголовное дело
Одновременно столкнулись четыре «Тойоты»
Он не ремонтировался более 40 лет
Следователи СК начали доследственную проверку
Инцидент произошёл в вечернее время
Возгорание успели вовремя потушить
Псы насмерть загрызли женщину
Пожар случился рано утром
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
Аферисты заверили женщину, что на её имя пытаются взять кредит
В деле фигурирует вымогательство СТО, стрельба из Калашникова и жестокое избиение в лесу