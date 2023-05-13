В Бурятии водитель спалил автомобиль

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Пожар случился в поле



Днём 13 мая в поле неподалёку от села Каргино Кабанского района Бурятии загорелся автомобиль. Очевидцы сообщили о происшествии в дежурную часть полиции.



- По предварительной информации, водитель транспортного средства, не справившись с управлением, допустил нарушение правил эксплуатации транспортного средства - перегрев коллектора выхлопной системы, в результате которого произошло воспламенение автомобиля с последующим возгоранием сухой травы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято правовое решение.

