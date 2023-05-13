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Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников

Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По факту мошенничества расследуется уголовное дело

В суд обратился банк с иском к жительнице Бурятии о взыскании задолженности по кредитному договору.

Однако ответчица обратилась со встречным иском к банку о признании кредитного договора недействительным, поскольку кредитный договор она не заключала, кредитные средства не получала, ведь договор был оформлен мошенниками, по данному факту возбуждено уголовное дело, где она признана потерпевшей.

- Полагала, что её волеизъявления на заключение договора не имелось, реальная возможность распорядиться кредитными денежными средствами отсутствовала, при этом она своевременно осведомила банк о мошеннических действиях третьих лиц, - пояснили в пресс-службе верховного суда Бурятии.

Суд первой инстанции требования банка удовлетворил, а в удовлетворении встречного иска ответчика - отказал.

Женщина с решением суда первой инстанции не согласилась, обратилась с апелляционной жалобой.

- Судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции правильными, поскольку суду были представлены достаточные доказательства тому, что кредитный договор был заключён по воле Л., поскольку она лично, посредством использования личного кабинета, подала заявку на кредит, распоряжение на заключение кредитного договора было подтверждено Л. путём введения одноразовых смс-паролей, направленных на её телефонный номер и верно введённых ею в подтверждение совершения каждого конкретного распоряжения, денежные средства были зачислены банком на счёт Л. и уже с него списаны, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Доводы апелляционной жалобы женщины о том, что банк обязан был принять надлежащие меры для безопасности совершаемых сделок, были отклонены, так как именно истец обязана была не разглашать информацию третьим лицам.

- Доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемый договор был заключён помимо воли истца, за что должен нести ответственность банк, представлено не было. Оснований считать договор кредитования является безденежным также суд не нашёл, т.к. денежные средства были зачислены на личный счёт Л., в дальнейшем она по личному усмотрению распорядилась ими, переведя их по указанию третьего лица на неизвестный ей счёт, - заключили в суде.

суд мошенничество

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