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В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель

В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одновременно столкнулись четыре «Тойоты»

В субботу, 13 мая, около часа дня в микрорайоне Исток в Улан-Удэ произошло ДТП. Одновременно столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, столкнулись «Тойота Дуэт», «Тойота Клюгер», «Тойота Калдибна» и «Тойота Камри».

71-летний водитель «Дуэта» получил травмы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Подробности происшествия устанавливаются.




ДТП

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