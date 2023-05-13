В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель

Одновременно столкнулись четыре «Тойоты»
В субботу, 13 мая, около часа дня в микрорайоне Исток в Улан-Удэ произошло ДТП. Одновременно столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, столкнулись «Тойота Дуэт», «Тойота Клюгер», «Тойота Калдибна» и «Тойота Камри».
71-летний водитель «Дуэта» получил травмы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Подробности происшествия устанавливаются.
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