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В Улан-Удэ капитально отремонтируют канализационный коллектор

В Улан-Удэ капитально отремонтируют канализационный коллектор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он не ремонтировался более 40 лет

В Улан-Удэ произошёл прорыв канализационного коллектора на участке улиц Дружбы и Зугалайская в Улан-Удэ. Прокуратура Октябрьского района провела проверку.

Установлено, что участок коллектора эксплуатируется с 1982 года. Капитальный ремонт объекта не производился. В результате физического износа трубопровода произошло обрушение железобетонного свода.

- В целях недопущения дальнейшего обрушения канализационного коллектора прокурор района в суд направил исковое заявление к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» и администрации Улан-Удэ об обязании провести капитальный ремонт коллектора в срок до 31 октября 2023 года. Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой района.
прокуратура

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