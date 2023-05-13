Он не ремонтировался более 40 лет
В Улан-Удэ произошёл прорыв канализационного коллектора на участке улиц Дружбы и Зугалайская в Улан-Удэ. Прокуратура Октябрьского района провела проверку.
Установлено, что участок коллектора эксплуатируется с 1982 года. Капитальный ремонт объекта не производился. В результате физического износа трубопровода произошло обрушение железобетонного свода.
- В целях недопущения дальнейшего обрушения канализационного коллектора прокурор района в суд направил исковое заявление к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» и администрации Улан-Удэ об обязании провести капитальный ремонт коллектора в срок до 31 октября 2023 года. Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой района.
В Улан-Удэ капитально отремонтируют канализационный коллектор
Происшествия, Фото:
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