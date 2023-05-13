В Улан-Удэ капитально отремонтируют канализационный коллектор

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он не ремонтировался более 40 лет



В Улан-Удэ произошёл прорыв канализационного коллектора на участке улиц Дружбы и Зугалайская в Улан-Удэ. Прокуратура Октябрьского района провела проверку.



Установлено, что участок коллектора эксплуатируется с 1982 года. Капитальный ремонт объекта не производился. В результате физического износа трубопровода произошло обрушение железобетонного свода.



- В целях недопущения дальнейшего обрушения канализационного коллектора прокурор района в суд направил исковое заявление к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» и администрации Улан-Удэ об обязании провести капитальный ремонт коллектора в срок до 31 октября 2023 года. Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой района.

