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В Улан-Удэ несколько домов полчаса оставались без света

В Улан-Удэ несколько домов полчаса оставались без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент произошёл в вечернее время

В пятницу, 12 мая, в 18:10 при проведении земляных работ обществом с ограниченной ответственностью в районе жилого дома по улице Хоца Намсараева, 30 в Улан-Удэ была повреждена кабельная линия.

В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии у потребителей частично ул. Добролюбова, частично ул. Пушкина, частично ул. Х.Намсараева, республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 (ул. Чертенкова, 30), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова (ул. Пушкина,8), Бурятский республиканский педагогический колледж (ул. Х. Намсараева, 5).

В 18:45 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.  
отключение света

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