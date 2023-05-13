Инцидент произошёл в вечернее время
В пятницу, 12 мая, в 18:10 при проведении земляных работ обществом с ограниченной ответственностью в районе жилого дома по улице Хоца Намсараева, 30 в Улан-Удэ была повреждена кабельная линия.
В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии у потребителей частично ул. Добролюбова, частично ул. Пушкина, частично ул. Х.Намсараева, республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 (ул. Чертенкова, 30), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова (ул. Пушкина,8), Бурятский республиканский педагогический колледж (ул. Х. Намсараева, 5).
В 18:45 электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ несколько домов полчаса оставались без света
Происшествия, Фото:
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