В Бурятии лесной пожар едва не перекинулся на населённый пункт





За прошедшие сутки вблизи села Ташелан Заиграевского района Бурятии был обнаружен лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Пожар был обнаружен во время авиамониторинга. С борта было видно шесть очагов, которые из-за сильного ветра быстро разрослись и соединились в один крупный лесной пожар. Скорее всего, это был умышленный поджёг. Незамедлительно на пожар было высажено 4 пожарных-парашютиста, которые оперативно приступили к тушению возгорания, - рассказал на оперативном штабе руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.Специалисты оперативно опахали пожар, чтобы не допустить переход огня на населённый пункт. На тушении работало 127 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.- Пожар возник всего в трёх километрах от населённого пункта. Если бы не слаженная работа группировки, то село могло бы сгореть. Виновник лесного пожара не установлен, я прошу все ведомства подключиться и установить нарушителя. Если пожар возник из-за лиц, использующие леса – охотников, лесозаготовителей, то мы будем вынуждены ввести полный запрет на посещение лесов в Заиграевском районе и на деятельность лесопользователей, - отметил заместитель председателя правительства Пётр Мордовской.Он поблагодарил всю группировку за оперативное реагирование и слаженную работу по тушению возгорания в Заиграевском районе.Общая площадь, пройденная огнём, составила 73 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию.На утро 13 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в регионе введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.- Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности! – напомнили в РАЛХ.Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.