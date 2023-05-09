В Бурятии в День Победы петарда улетела в толпу людей

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Инцидент произошёл при возложении цветов к памятнику



9 мая в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошёл взрыв петарды. Инцидент случился при возложении цветов к памятнику.



- При запуске дневного фейерверка в результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей, - сообщает «Кабанск-инфо».



Глава Селенгинска Владимир Бурьян уточнил, что жители, в чью сторону полетел залп, были осмотрены бригадой скорой помощи. Госпитализация никому не понадобилась, все осмотренные отпущены домой.







