Огонь быстро распространился и перекинулся на лес
Накануне, 8 мая, в Бурятии тушили пять лесных пожаров, они действовали в Еравнинском, Заиграевском, Закаменском и Курумканском районах.
- Четыре пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за линейных объектов. На тушении работали 163 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых лиц. Задействовано 32 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 30,7 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Еравнинском районе оперативно выявили виновника пожара. Им стал мужчина, живущий в зимовье в местности Яндола. Он рыбачил на озере Вершинное и бросил в траву непотушенную сигарету. Из-за большого количества сухой травы огонь быстро распространился и охватил 20 га леса.
В отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 4 статьи 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Ему грозит штраф в размере от 50 тысяч рублей, а также он должен будет возместить ущерб, причинённый лесному фонду.
Возгорания в Заиграевском, Закаменском, Еравнинском и Курумканском районах ликвидированы.
На утро 9 мая продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Еравнинском районе.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Рыбак устроил лесной пожар в Бурятии
Происшествия, Фото:
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