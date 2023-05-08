В Иркутской области с каждым днём увеличивается число пожаров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Большинство из них происходит по вине человека



Жители Иркутской области решили установить «антирекорд» по количеству пожаров: каждый день их количество растёт в геометрической прогрессии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.



7 мая произошло 47 пожаров, из которых 24 случая горение сухой травы и мусора. Кроме того, зарегистрировано 10 пожаров в хозяйственных постройках. Неосторожное обращение с огнём, детская шалость и поджог - причины 34 пожаров.



Межведомственными патрульными группами пресечено 56 намерений использования открытого огня, проведено более 200 разъяснительных бесед с населением.



В период высокой пожарной опасности - не время для приготовления пищи на открытом огне и углях, сжигания мусора и сухой растительности. Не пренебрегайте установленными запретами! - напомнили в ГУ МЧС по Иркутской области.

