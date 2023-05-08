Большинство из них происходит по вине человека
Жители Иркутской области решили установить «антирекорд» по количеству пожаров: каждый день их количество растёт в геометрической прогрессии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
7 мая произошло 47 пожаров, из которых 24 случая горение сухой травы и мусора. Кроме того, зарегистрировано 10 пожаров в хозяйственных постройках. Неосторожное обращение с огнём, детская шалость и поджог - причины 34 пожаров.
Межведомственными патрульными группами пресечено 56 намерений использования открытого огня, проведено более 200 разъяснительных бесед с населением.
В период высокой пожарной опасности - не время для приготовления пищи на открытом огне и углях, сжигания мусора и сухой растительности. Не пренебрегайте установленными запретами! - напомнили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области с каждым днём увеличивается число пожаров
Происшествия, Фото:
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Большинство из них происходит по вине человека
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