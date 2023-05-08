Новый знакомый украл жителя Бурятии два телефона









В феврале житель города Кяхта, выпивая с новым знакомым в городском кафе, пригласил того к себе домой переночевать. Придя, они продолжили употребление спиртного, а затем владелец жилья ушёл спать.Его новым знакомым оказался ранее неоднократно судимый житель соседнего района, который, оставшись в кухне один, увидел на столе два сотовых телефона. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, стащил гаджеты общей стоимостью более 20 тысяч рублей и сбежал.В судебном заседании мужчина с предъявленным ему обвинением согласился, вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.- При назначении наказания суд учёл как смягчающие обстоятельства, так и отягчающие обстоятельства - рецидив преступлений, поскольку гр. Н совершил умышленное преступление средней тяжести при наличии непогашенной судимости по предыдущему приговору, по которому отбывал наказание в виде реального лишения свободы, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.Отягчающим обстоятельством стало то, что молодой человек совершил преступление через короткий период после освобождения, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами стала: молодой возраст, частичное возмещение им причинённого преступлением ущерба, раскаяние в содеянном, удовлетворительная характеристика.Суд заменил ему лишение свободы на принудительные работы сроком на два года с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно.Приговор вступил в законную силу, теперь осужденному надлежит самостоятельно прибыть в исправительный центр для отбывания наказания.