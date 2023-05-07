У кладбища в Улан-Удэ нашли покалеченную мёртвую лису

У неё была сломана бедренная кость
В воскресенье, 7 мая, недалеко от центрального кладбища в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод обнаружили труп лисы. Сообщение об этом поступило на горячую линию республиканского управления ветеринарии. На место сразу отправились сотрудники городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
Мёртвое животное лежало у обочины дороги. При осмотре специалисты обнаружили на теле следы крови и перелом бедренной кости с правой стороны.
Место, где нашли лису, продезинфицировали. Бешенство у лисицы не было – это показало лабораторное исследование.
В апреле бешеную лису обнаружили
в Селенгинском районе. Там пришлось ввести 60-дневный карантин и ревакцинировать
скот. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали очаг опасного заболевания – его выявили
сразу у двух рыжих хищниц. Никого покусать они не успели.
У неё была сломана бедренная кость
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