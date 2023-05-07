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У кладбища в Улан-Удэ нашли покалеченную мёртвую лису

У кладбища в Улан-Удэ нашли покалеченную мёртвую лису
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии Бурятии
У неё была сломана бедренная кость

В воскресенье, 7 мая, недалеко от центрального кладбища в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод обнаружили труп лисы. Сообщение об этом поступило на горячую линию республиканского управления ветеринарии. На место сразу отправились сотрудники городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

Мёртвое животное лежало у обочины дороги. При осмотре специалисты обнаружили на теле следы крови и перелом бедренной кости с правой стороны.

Место, где нашли лису, продезинфицировали. Бешенство у лисицы не было – это показало лабораторное исследование.

В апреле бешеную лису обнаружили в Селенгинском районе. Там пришлось ввести 60-дневный карантин и ревакцинировать скот. В конце февраля в одном из фермерских хозяйств в Мухоршибирском тоже зафиксировали очаг опасного заболевания – его выявили сразу у двух рыжих хищниц. Никого покусать они не успели.

лисицы животные ветеринарная служба

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