На севере Бурятии остановили работу котельной

На местной теплотрассе произошёл порыв



Утром 7 мая в Муйском районе приостановили работу центральной котельной. Причина тому – порыв на теплотрассе, рассказали в вайбер-группе «Муя-инфо 24/7».



Там уточнили, что над устранением аварии работают четыре человека. Задействовать пришлось одну единицу техники. Другие подробности пока не сообщаются.





