На местной теплотрассе произошёл порыв
Утром 7 мая в Муйском районе приостановили работу центральной котельной. Причина тому – порыв на теплотрассе, рассказали в вайбер-группе «Муя-инфо 24/7».
Там уточнили, что над устранением аварии работают четыре человека. Задействовать пришлось одну единицу техники. Другие подробности пока не сообщаются.
На севере Бурятии остановили работу котельной
Происшествия, Фото:
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