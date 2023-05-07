Корова в райцентре в Бурятии влипла в неприятности













Бродящие по Мухоршибири коровы попадают в разные неприятности. Недавно одно жвачное увязло в грязи в пойме реки Мухоршибирка. Случилось всё накануне недалеко от Моста на улице Доржиева.Хозяев животного ищут через вайбер-группу «Мухоршибирь-инфо.24/7». «Срочно откликнитесь – корова пока жива, нужно её оттуда вытягивать», – написали в чате. Правда, пока владельцы бурёнки не нашлись.