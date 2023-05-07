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Корова в райцентре в Бурятии влипла в неприятности

Корова в райцентре в Бурятии влипла в неприятности
Происшествия,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Чья-то бурёнка увязла в грязи и оказалась в ловушке

Бродящие по Мухоршибири коровы попадают в разные неприятности.  Недавно одно жвачное увязло в грязи в пойме реки Мухоршибирка. Случилось всё накануне недалеко от Моста на улице Доржиева.


Хозяев животного ищут через вайбер-группу «Мухоршибирь-инфо.24/7». «Срочно откликнитесь – корова пока жива, нужно её оттуда вытягивать», – написали в чате. Правда, пока владельцы бурёнки не нашлись. 


коровы животные

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