В Улан-Удэ ненадолго изменилось движение трамваев



В воскресенье, 7 мая, с 10:37 утра в столице Бурятии закрыли движение трамваев с круговой развязки в 20а квартале на улицу Ключевская. Вагонам, следующим по маршрутам № 4 и № 7, пришлось ехать с Мелькомбината через 40-ой квартал.



Причиной стал сход одного трамваев. Привычное движение возобновилось около полудня.



