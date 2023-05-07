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В Улан-Удэ ненадолго изменилось движение трамваев

В Улан-Удэ ненадолго изменилось движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его пришлось подкорректировать из-за схода вагона

В воскресенье, 7 мая, с 10:37  утра в столице Бурятии закрыли движение трамваев с круговой развязки в 20а квартале на улицу Ключевская. Вагонам, следующим по маршрутам № 4 и № 7, пришлось ехать с Мелькомбината через 40-ой квартал.

Причиной стал сход одного трамваев. Привычное движение возобновилось около полудня.

трамвай сход с рельсов

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