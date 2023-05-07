Жители Бурятии «подарили» мошенникам ещё 15 миллионов рублей



От интернет-мошенников за последние семь дней пострадал 41 житель республики. Они «подарили» злоумышленникам 15 миллионов рублей. Наибольшая сумма похищенных средств составила 4 миллиона 300 тысяч, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.



Всего, по данным надзорного ведомства на 5 мая, жертвами аферистов в Бурятии стали 680 человек, которые лишились 168 миллионов 800 тысяч.



Происходит такое, как правило, после общения с преступниками в соцсетях – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Обманывают людей и при сделках купли-продажи, а также при обмене товаров через различные сайты.



Аферисты представляются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и ФСБ, знакомыми своих жертв и покупателями (либо продавцами) товаров. Некоторые называются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Действуют они по одной и той же схеме: сообщают жителям Бурятии, что у них сняли деньги или что кто-то взял на них кредит, а ещё предлагают подзаработать или оформить компенсации, якобы положенные по закону.



На мошенников напоролась жительница Кяхты. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвесткомпании и предложил заработать крупную сумму на инвестициях. Женщина, чётко следуя «инструкциям» злоумышленника, оформила кредит в банке и перевела ему 2 миллиона 300 тысяч.