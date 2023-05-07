07 мая

06 мая

05 мая

Популярное

Жители Бурятии «подарили» мошенникам ещё 15 миллионов рублей

Жители Бурятии «подарили» мошенникам ещё 15 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю жертвами аферистов стал 41 человек

От интернет-мошенников за последние семь дней пострадал 41 житель республики. Они «подарили» злоумышленникам 15 миллионов рублей. Наибольшая сумма похищенных средств составила 4 миллиона 300 тысяч, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Всего, по данным надзорного ведомства на 5 мая, жертвами аферистов в Бурятии стали 680 человек, которые лишились 168 миллионов 800 тысяч.

Происходит такое, как правило, после общения с преступниками в соцсетях – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Обманывают людей и при сделках купли-продажи, а также при обмене товаров через различные сайты.

Аферисты представляются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и ФСБ, знакомыми своих жертв и покупателями (либо продавцами) товаров. Некоторые называются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Действуют они по одной и той же схеме: сообщают жителям Бурятии, что у них сняли деньги или что кто-то взял на них кредит, а ещё предлагают подзаработать или оформить компенсации, якобы положенные по закону.

На мошенников напоролась жительница Кяхты. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвесткомпании и предложил заработать крупную сумму на инвестициях. Женщина, чётко следуя «инструкциям» злоумышленника, оформила кредит в банке и перевела ему 2 миллиона 300 тысяч. 
мошенничество деньги интернет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии «подарили» мошенникам ещё 15 миллионов рублей
Жители Бурятии «подарили» мошенникам ещё 15 миллионов рублей
Происшествия, 07.05.2023
За неделю жертвами аферистов стал 41 человек
В Бурятии в горевшем доме обнаружили два трупа
В Бурятии в горевшем доме обнаружили два трупа
Происшествия, 07.05.2023
При пожаре погибли 68-летний мужчина и 82-летняя женщина
Лесной пожар в Бурятии тушили 20 человек
Лесной пожар в Бурятии тушили 20 человек
Происшествия, 07.05.2023
Огонь охватил площадь в 0,3 гектара
В Бурятии обезвредили найденные снаряды
В Бурятии обезвредили найденные снаряды
Происшествия, 06.05.2023
«Завершены работы сегодня, угрозы возгорания травянистой растительности нет», - сообщается в районной группе
В Улан-Удэ оштрафовали водителя, пытавшегося уйти от погони ГИБДД
В Улан-Удэ оштрафовали водителя, пытавшегося уйти от погони ГИБДД
Происшествия, 06.05.2023
В задержании пьяного водителя участвовали несколько служебных машин ГИБДД и один патруль Росгвардии
В Бурятии за гибель пятерых работников Селенгинского ЦКК ответят начальники
В Бурятии за гибель пятерых работников Селенгинского ЦКК ответят начальники
Происшествия, 05.05.2023
Работники погибли в помещении, где концентрация опасного газа превысила норму почти в тысячу раз
В Улан-Удэ дорожники уничтожили целый КамАЗ тополей и навалили мусорную кучу
В Улан-Удэ дорожники уничтожили целый КамАЗ тополей и навалили мусорную кучу
Происшествия, 05.05.2023
Чиновникам даже пришлось устроить слежку за нарушителями
В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина
В Бурятии бесследно пропал 48-летний мужчина
Происшествия, 05.05.2023
Родственники хватились его только через месяц с лишним
В Чите поймали горе-угонщика
В Чите поймали горе-угонщика
Происшествия, 05.05.2023
Ему не удалось завести советский автомобиль
В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и Land Cruiser
В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и Land Cruiser
Происшествия, 05.05.2023
По оценке аваркомов, виноват водитель общественного транспорта
Житель Бурятии пытался разбогатеть, похоронив живого человека в соцсетях
Житель Бурятии пытался разбогатеть, похоронив живого человека в соцсетях
Происшествия, 05.05.2023
Он разместил в «Одноклассниках» похоронку от имени родителей девушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^