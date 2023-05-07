В Бурятии в горевшем доме обнаружили два трупа

При пожаре погибли 67-летний мужчина и 81-летняя женщина
Трагедия произошла ранним утром 7 мая в Кяхте. На улице Заречная вспыхнул трёхквартирный дом.
На место отправились сотрудники пожарной части № 33. При тушении они обнаружили 67-летнего мужчину и 81-летнюю женщину, которые уже не подавали признаков жизни.
Очаг возгорания находился в одной из комнат. Площадь пожара составила 33 квадратных метра. Две другие квартиры не пострадали.
Предварительная причина уже известна –неосторожное обращение с огнём при курении. Размер ущерба устанавливается, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».
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