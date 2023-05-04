В Бурятии из-за печки загорелась крыша дома

К пожару привёл перекал трубы



Пожар в мухоршибирском селе Новый Заган произошёл днём 3 мая. Сообщение о нём поступило в 13:43, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. На место тут же отправились сотрудники пожарной части № 60.



Как выяснилось, сначала вспыхнула деревянная обрешётка крыши. Очаг возгорания находился у печной трубы. На тушение ушло 10 минут. До приезда пожарных хозяйка дома вместе с соседями боролась с огнём своими силами.



Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, а именно – перекал печной трубы. Он возник после длительной и интенсивной топки – труба нагрелась и обрешётка загорелась.

