К пожару привёл перекал трубы
Пожар в мухоршибирском селе Новый Заган произошёл днём 3 мая. Сообщение о нём поступило в 13:43, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. На место тут же отправились сотрудники пожарной части № 60.
Как выяснилось, сначала вспыхнула деревянная обрешётка крыши. Очаг возгорания находился у печной трубы. На тушение ушло 10 минут. До приезда пожарных хозяйка дома вместе с соседями боролась с огнём своими силами.
Предварительная причина уже известна – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, а именно – перекал печной трубы. Он возник после длительной и интенсивной топки – труба нагрелась и обрешётка загорелась.
В Бурятии из-за печки загорелась крыша дома
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