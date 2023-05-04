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В Улан-Удэ подростки устроили пожар на кладбище и убежали

В Улан-Удэ подростки устроили пожар на кладбище и убежали
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Малолетних поджигателей уже нашли полицейские

Всё произошло 3 мая в столице Бурятии. Двое подростков устроили пожар на кладбище. Их запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, что около могилы полыхает настоящий костёр.

Юные поджигатели заметили, что их снимают, и один из них сразу дал дёру, не обращая внимания на окрик: «Туши давай!». Второй тут же попытался свалить вину на друга: «Это он, а не я!», а после бросился следом.

Запись разместили в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». За сутки она собрала 64 тысячи просмотров и около 300 комментариев, в основном – гневных. Кстати, некоторые интернет-пользователи узнали одного из подростков. Жители республики выразили надежду, что они получат за содеянное от родителей. Другие задались вопросом, почему несовершеннолетние вообще оказались на кладбище одни.




Их уже нашли полицейские. Сообщение о произошедшем поступило накануне в полицию Октябрьского района. Как выяснилось, огонь охватил траву и мусор.

- Ущерб не причинён. Полицейскими установлены несовершеннолетние, которые в тот момент находились на территории кладбища без взрослых. С ними и их законными представителями проведут профилактическую беседу, – сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Поджог кладбище подростки

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