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В Иркутске раскрыли контрабанду леса на сумму более 43 млн

В Иркутске раскрыли контрабанду леса на сумму более 43 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Участников ОПГ заключили под стражу

В Иркутске транспортные полицейские задержали двух участников преступной группы, которые специализировались на контрабандном экспорте пиломатериалов с территории региона.

По версии следствия, ОПГ состоит из иркутянина, иностранца и круга неустановленных лиц, среди которых были граждане России и одного из государств Восточной Азии. Они незаконно приобретали в Иркутской области заготовленную древесину.

В таможенные органы преступники предоставляли поддельные документы о законности происхождения древесины. После чего лесные материалы перемещались за пределы России и продавались.

- В общей сложности с июля 2021 по ноябрь 2022 годы через таможенную границу Российской Федерации участники ОПГ совершили контрабанду лесоматериалов хвойных пород объёмом свыше 4,8 тысяч кубометров стоимостью более 43,1 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской ЛУ МВД России на транспорте.

Незаконный бизнес накрыли транспортные полицейские на станции Иркутск-Пассажирский. Проведены четыре обыска, в результате которых изъяты документация, компьютерная техника, телефоны, флеш-накопители и жёсткие диски.

Возбуждены два уголовных дела по статьям 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка переработка в сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины».

Двух участников ОПГ заключили под стражу. Введутся розыскные мероприятия по установлению остальных преступников и их задержанию. Расследование продолжается.


контрабанда Иркутская область Лес

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