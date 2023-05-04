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В Бурятии продолжают поиски 11 пропавших человек

В Бурятии продолжают поиски 11 пропавших человек
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Большинство исчезнувших жителей республики нашли живыми

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии отчитались о своей работе в апреле 2023 года. 

Всего за второй месяц весны они получили 76 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.
Большинство из них – 65 – обнаружили живыми. Ещё 11 ищут.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
пропавшие без вести волонтеры

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