В Бурятии продолжают поиски 11 пропавших человек





Всего за второй месяц весны они получили 76 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

Большинство из них – 65 – обнаружили живыми. Ещё 11 ищут.



- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Бурятии отчитались о своей работе в апреле 2023 года.