В Бурятии человек получил серьёзные ожоги при пожаре



Возгорание произошло днём 3 мая в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. В двухквартирном жилом доме вспыхнула одна из квартир. Сообщение об этом поступило в 13:01, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Туда сразу же отправились сотрудники пожарной части № 50 12-го Северобайкальского отряда ГПС Бурятии и добровольцы из Нижнеангарска. Хозяин выбрался из горящего жилого здания самостоятельно. При этом он получил ожоги предплечья и ступни (первой степени).



Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил веранду. Его распространение удалось предотвратить. На тушение ушло около 20 минут.



Предварительная причина возгорания уже известна – короткое замыкание в электрораспределительной коробке на веранде. В итоге пламя повредило дощатую веранду и крышу на общей площади в 24 квадратных метра.

