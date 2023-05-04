04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии человек получил серьёзные ожоги при пожаре

В Бурятии человек получил серьёзные ожоги при пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К нему привело короткое замыкание

Возгорание произошло днём 3 мая в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. В двухквартирном жилом доме вспыхнула одна из квартир. Сообщение об этом поступило в 13:01, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Туда сразу же отправились сотрудники пожарной части № 50 12-го Северобайкальского отряда ГПС Бурятии и добровольцы из Нижнеангарска. Хозяин выбрался из горящего жилого здания самостоятельно. При этом он получил ожоги предплечья и ступни (первой степени).

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил веранду. Его распространение удалось предотвратить. На тушение ушло около 20 минут.

Предварительная причина возгорания уже известна – короткое замыкание в электрораспределительной коробке на веранде. В итоге пламя повредило дощатую веранду и крышу на общей площади в 24 квадратных метра.
пострадавшие пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экипаж ДПС помог задыхающейся жительнице Бурятии
Экипаж ДПС помог задыхающейся жительнице Бурятии
Происшествия, 04.05.2023
Помощь у автоинспекторов попросил супруг девушки 
В Бурятии продолжают поиски 11 пропавших человек
В Бурятии продолжают поиски 11 пропавших человек
Происшествия, 04.05.2023
Большинство исчезнувших жителей республики нашли живыми
Житель Бурятии украл инструменты из припаркованного автомобиля
Житель Бурятии украл инструменты из припаркованного автомобиля
Происшествия, 04.05.2023
Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 04.05.2023
На утро действующих лесных пожаров нет 
В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
Происшествия, 04.05.2023
Мальчика госпитализировали в состоянии комы
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Происшествия, 04.05.2023
Владимир Путин не пострадал, отметили в Кремле
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
Происшествия, 04.05.2023
«Просто людям помогала», аргументировала женщина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^