Житель Бурятии украл инструменты из припаркованного автомобиля





В городе Закаменск на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили сообщение о краже. Прибыв на место преступления, росгвардейцы выяснили, что преступник украл из автомобиля, припаркованного возле магазина, где идёт ремонт, набор электроинструментов.В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, задействованными на объекте.Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории, по приметам на соседней улице, задержали подозреваемого, который пытался продать похищенное прохожим.Задержанного 41-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль, совершил кражу. Украденные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, вернули владельцу.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.