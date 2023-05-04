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Житель Бурятии украл инструменты из припаркованного автомобиля

Житель Бурятии украл инструменты из припаркованного автомобиля
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны

В городе Закаменск на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии получили сообщение о краже. Прибыв на место преступления, росгвардейцы выяснили, что преступник украл из автомобиля, припаркованного возле магазина, где идёт ремонт, набор электроинструментов.

В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, задействованными на объекте.


Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории, по приметам на соседней улице, задержали подозреваемого, который пытался продать похищенное прохожим.

Задержанного 41-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль, совершил кражу. Украденные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


кража Росгвардия

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