На утро действующих лесных пожаров нет
Сегодня, 4 мая, состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактическим мероприятиям.
- На время майских праздников следует усилить охрану лесов и активизировать работу по недопущению перехода огня на земли лесного фонда из-за палов травы. Это позволит предупредить возгорания и в случае их возникновения оперативно ликвидировать, - отметил Пётр Мордовской.
За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Кабанском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Задействовано 4 единицы лесопожарной техники.
Специалисты оперативно ликвидировали возгорание. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,30 га.
На утро 4 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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