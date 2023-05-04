04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
На утро действующих лесных пожаров нет

Сегодня, 4 мая, состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактическим мероприятиям.

- На время майских праздников следует усилить охрану лесов и активизировать работу по недопущению перехода огня на земли лесного фонда из-за палов травы. Это позволит предупредить возгорания и в случае их возникновения оперативно ликвидировать, - отметил Пётр Мордовской.

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Кабанском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Задействовано 4 единицы лесопожарной техники.

Специалисты оперативно ликвидировали возгорание. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11,30 га.

На утро 4 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в регионе действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
Происшествия, 04.05.2023
Мальчика госпитализировали в состоянии комы
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Украинские беспилотники атаковали Кремль
Происшествия, 04.05.2023
Владимир Путин не пострадал, отметили в Кремле
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
Происшествия, 04.05.2023
«Просто людям помогала», аргументировала женщина
В Бурятии после падения женщины с моста проверку начали следователи
В Бурятии после падения женщины с моста проверку начали следователи
Происшествия, 03.05.2023
Следствие даст оценку действиям должностных лиц
Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке
Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке
Происшествия, 03.05.2023
При этом женщину несколько раз спрашивали о наличии запрещённых предметов
В Иркутской области потушили спорткомплекс «Олимпиец»
Происшествия, 03.05.2023
Площадь пожара составила 700 квадратных метров
Забайкалец зарезал женщину и выбросил её тело на пустырь
Забайкалец зарезал женщину и выбросил её тело на пустырь
Происшествия, 03.05.2023
Полицейские опросили жильцов свыше 600 квартир
В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»
В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклассниц на «зебре»
Происшествия, 03.05.2023
Водитель выехал на красный сигнал светофора
Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Происшествия, 03.05.2023
Жителей посёлка Маркова призывают быть очень внимательными

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^