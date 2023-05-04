Украинские беспилотники атаковали Кремль

Киев предпринял попытку ударить беспилотниками по Кремлю, однако атака была успешно отбита, сообщила пресс-служба президента РФ.



- Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, - говорится в сообщении.

В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме.

- Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, - заявили в Кремле.

График Путина не изменился, президент работает в обычном режиме. 3 мая он встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.



Инцидент, однако, не повлияет на планы Кремля - парад на Красной площади 9 мая состоится, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин примет участие в торжествах.

Незадолго до публикации заявления Кремля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Исключение сделано для аппаратов, «используемых по решениям органов государственной власти».







