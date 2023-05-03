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В Братске закладчика отправили в колонию на десять с лишним лет

В Братске закладчика отправили в колонию на десять с лишним лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он будет сидеть в колонии строгого режима

В Братске перед судом предстал 47-летний закладчик.

Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram договорился с незнакомцем и приступил к распространению наркотиков. Получив партию «товара», часть он разместил по тайникам-закладкам в различных частях города. Оставшуюся часть хранил в квартире.

17 гр наркотиков вскоре изъяли при задержании транспортные полицейские.

Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Закладчик получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу, 
наркотики

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