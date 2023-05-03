В Братске закладчика отправили в колонию на десять с лишним лет

Он будет сидеть в колонии строгого режима



В Братске перед судом предстал 47-летний закладчик.



Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram договорился с незнакомцем и приступил к распространению наркотиков. Получив партию «товара», часть он разместил по тайникам-закладкам в различных частях города. Оставшуюся часть хранил в квартире.



17 гр наркотиков вскоре изъяли при задержании транспортные полицейские.



Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Закладчик получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу,

