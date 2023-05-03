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Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке

Улан-удэнка пошла на свидание в колонию и «забыла» о ножике в сумке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом женщину несколько раз спрашивали о наличии запрещённых предметов

19 апреля улан-удэнка пришла к дочери, отбывающей наказание в исправительной колонии №7, на краткосрочное свидание. На входе инспектор огласил женщине перечень запрещённых предметов. Она сдала свой сотовый телефон и заверила, что больше никакой «запрещёнки» при себе нет.

При проходе через КПП на режимную территорию инспектор отдела безопасности вновь опросил женщину. И она снова заявила, что не пытается тайком нарушить правила.

Однако в ходе досмотра личных вещей в карманах сумки женщины обнаружили две флеш-карты и перочинный ножик. Проносить их в колонию, конечно же, нельзя.

На суде женщина вину в совершённом правонарушении признала частично, заявив, что умысел на пронос запрещённых предметов у неё отсутствовал. По её словам, она попросту забыла об их наличии в своей сумочке. В случае признания её виновной просила назначить штраф, но не арест. Она пояснила, что у неё несовершеннолетний ребёнок, а его отец находится на СВО.

Горожанку признали виновной и назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии.



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