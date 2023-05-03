В Забайкалье мастера участка будут судить за гибель подростка от удара током

Подросток случайно прикоснулся к провисшим проводам
В Кыринском районе Забайкальского края в суд ушло уголовное дело по факту гибели подростка в результате удара током. Обвинение в причинении подростку смерти по неосторожности предъявлено 39-летнему мастеру участка производственного отделения электрических сетей.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 23 мая 2022 года. Подросток возвращался домой из школы и случайно прикоснулся к находившемуся под электрическим напряжением проводу, провисшему между столбами. Парень погиб на месте.
- Незадолго до трагедии электромонтёр участка, не обладающий правом производства ремонтных работ электросетевого оборудования, в ходе очередного осмотра воздушной линии электропередач обнаружил провисший провод и наклонившиеся опоры, о чём сообщил мастеру участка. Несмотря на это, мастер участка, осознавая, что провод находится под напряжением и тем самым создаёт реальную угрозу для жизни людей, не предпринял мер по устранению нарушений либо отключению электричества, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кыринский районный суд.
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Происшествия, Фото:
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