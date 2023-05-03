Под Иркутском рысь нападает на домашних животных

Происшествия, Фото: из архива

Жителей посёлка Маркова призывают быть очень внимательными



В посёлке Маркова, что находится под Иркутском, зафиксирован выход рыси к людям. Она повадилась охотиться в СНТ «Илга-1».



- Дикое животное нападает на домашних животных, а также пытается добыть еду в хлеву и курятнике, - сообщает администрация Марковского муниципального образования.



Местные власти настоятельно просят жителей быть очень внимательными. В случае обнаружения хищника незамедлительно обратиться по телефону ЕДДС по Иркутскому району: 707-112.



