03 мая

02 мая

Популярное

В Забайкалье мост снесло ледоходом

В Забайкалье мост снесло ледоходом
Происшествия,  Фото:Регион-75 | Чита
Следователи начали доследственную проверку

2 мая забайкальские СМИ опубликовали информацию об обрушении моста во время ледохода в селе Джелонда Могочинского района Забайкальского края. Руководитель краевого следственного управления Алексей Вольный назначил доследственную проверку.

- Согласно опубликованным данным, 2 мая рухнул мост через реку Белый Урюм из-за ледохода. В результате инцидента около сотни жителей села Джелонда не имеют возможности добраться до федеральной трассы и железной дороги, в селе нет магазинов и аптеки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кадры разрушающегося моста опубликовали в паблике «Регион-75 | Чита». Здесь показан развалившийся мост, под опорами которого собрались глыбы льда. Передвигаться по такому мосту невозможно, поскольку он оторван от берегов, целостность полотна нарушена.


Следователи опросят жителей и администрацию сельского поселения, при необходимости истребуют и изучат документы. 

мост

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Под Иркутском рысь нападает на домашних животных
Происшествия, 03.05.2023
Жителей посёлка Маркова призывают быть очень внимательными
В Забайкалье мост снесло ледоходом
В Забайкалье мост снесло ледоходом
Происшествия, 03.05.2023
Следователи начали доследственную проверку
В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 426 млн
В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 426 млн
Происшествия, 03.05.2023
Контрабандисты вывезли более 77 тысяч кубометров древесины
В Иркутской области гендиректора турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов
В Иркутской области гендиректора турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов
Происшествия, 03.05.2023
Руководитель подменяла отели на более дешёвые и меняла продолжительность отдыха
За десять дней в Бурятии поймали почти 20 пьяных мотоциклистов
За десять дней в Бурятии поймали почти 20 пьяных мотоциклистов
Происшествия, 03.05.2023
А некоторые жители республики садятся за руль без прав и шлемов
В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
Происшествия, 03.05.2023
В результате одной операции было подорвано здоровье девушки
Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Происшествия, 03.05.2023
Таможенник сам предложил дать ему взятку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^