В Забайкалье мост снесло ледоходом









2 мая забайкальские СМИ опубликовали информацию об обрушении моста во время ледохода в селе Джелонда Могочинского района Забайкальского края. Руководитель краевого следственного управления Алексей Вольный назначил доследственную проверку.- Согласно опубликованным данным, 2 мая рухнул мост через реку Белый Урюм из-за ледохода. В результате инцидента около сотни жителей села Джелонда не имеют возможности добраться до федеральной трассы и железной дороги, в селе нет магазинов и аптеки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.Кадры разрушающегося моста опубликовали в паблике «Регион-75 | Чита». Здесь показан развалившийся мост, под опорами которого собрались глыбы льда. Передвигаться по такому мосту невозможно, поскольку он оторван от берегов, целостность полотна нарушена.Следователи опросят жителей и администрацию сельского поселения, при необходимости истребуют и изучат документы.