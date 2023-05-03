В Бурятии неадекватная пьяная женщина разбила стекло автомобиля

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Объяснить свой поступок она не смогла



Днём 26 апреля в полицию Северобайкальска обратился 59-летний житель посёлка Нижнеангарск. Мужчина рассказал, что ехал по своим делам на автомобиле. По проезжей части шла нетрезвая женщина, которую автомобилист объехал.



Однако неадекватная женщина внезапно несколько раз ударила по заднему стеклу иномарки и разбила его. Била она пакетом, в котором была бутылка водки.



Ущерб владелец автомобиля оценил в 16 тысяч рублей.



- Участковыми уполномоченными полиции 46-летняя злоумышленница была задержана. Объяснить свой поступок гражданка не смогла, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следователь возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».





