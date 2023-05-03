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В Забайкалье неизвестные разрисовали особо охраняемую пещеру

В Забайкалье неизвестные разрисовали особо охраняемую пещеру
Происшествия,  Фото:канал Юрия Скоробогатова
Надписи могли оставить школьники

В забайкальском крае неизвестные испортили маркером стены в одной из двух пещер Хээтей, которая включена в региональный список особо охраняемых территорий. Об этом рассказал 1 мая на своём телеграм-канале организатор туристических поездок по Забайкалью Юрий Скоробогатов.

Надпись на стене с указанием школы и классов появилась на стенах грота Ледяной (Мокрой) пещеры Хээтей в прошедшие выходные.

- Будь моя воля, я бы впаял штраф сопровождающим и организаторам, и родителей вместе с детьми вывез бы в пещеру обратно, выдав ведро с тряпкой, – написал в своём блоге Юрий Скоробогатов.

Пещеры Хээтей, которые находятся в Могойтуйском районе Забайкальского края, впервые упоминаются в 1735 году в путевых заметках исследователя Иогана Георга Гмелина. В гротах пещеры были обнаружены останки шерстистого носорога, а также окаменелые представили палеозойской эры.

- К особо охраняемым территориям и памятникам геологического наследия Хээтей относятся с 1983 года. Ранее на сайте министерства природопользования одними из угроз разрушения пещеры уже называли загрязнение бытовым мусором и большое использование свечей туристами, что негативно влияет на внутренний микроклимат гротов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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