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За десять дней в Бурятии поймали почти 20 пьяных мотоциклистов

За десять дней в Бурятии поймали почти 20 пьяных мотоциклистов
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
А некоторые жители республики садятся за руль без прав и шлемов

В Бурятии в течение десяти дней – с 17 по 26 апреля – проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники ДПС проверяли, как водители мототранспорта соблюдают ПДД и есть ли у них необходимые документы. Отслеживали и тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.

Цель этого мероприятия – профилактика ДТП и нарушений правил дорожного движения. Всего сотрудники Госавтоинспекции проверили более 260 мотоциклов и мопедов и составили на нарушителей 181 протокол. Большинство из них – 58 – за езду (и перевозку пассажиров) в непристёгнутых мотошлемах или вовсе без них, а ещё 48 – за управление ТС без прав.

Кроме того, 19 человек попались ГИБДД в состоянии опьянения.  С начала года в Бурятии зарегистрировали 5 ДТП с мототранспортом. Как итог – один погибший и трое пострадавших.
мотоциклисты пьяная езда ГИБДД

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