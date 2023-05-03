За десять дней в Бурятии поймали почти 20 пьяных мотоциклистов



В Бурятии в течение десяти дней – с 17 по 26 апреля – проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники ДПС проверяли, как водители мототранспорта соблюдают ПДД и есть ли у них необходимые документы. Отслеживали и тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.



Цель этого мероприятия – профилактика ДТП и нарушений правил дорожного движения. Всего сотрудники Госавтоинспекции проверили более 260 мотоциклов и мопедов и составили на нарушителей 181 протокол. Большинство из них – 58 – за езду (и перевозку пассажиров) в непристёгнутых мотошлемах или вовсе без них, а ещё 48 – за управление ТС без прав.





Кроме того, 19 человек попались ГИБДД в состоянии опьянения. С начала года в Бурятии зарегистрировали 5 ДТП с мототранспортом. Как итог – один погибший и трое пострадавших.