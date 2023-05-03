Пострадал его друг
Накануне, 2 мая, на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии. В том числе в Селенгинском районе произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток.
Всё случилось в городе Гусиноозёрск на улице Первомайская. 13-летний мальчик, управлявший мотоциклом «Альфа», на перекрёстке врезался в автомобиль «Хонда».
- В результате ДТП с травмами в медицинское учреждение доставлен 14-летний пассажир мотоцикла. После осмотра и оказания помощи подросток отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
К административной ответственности по ст. 12.7 ч. 3 КоАП привлечена мать юного водителя за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему соответствующих прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», в праздничные выходные в республике в ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних. Один юный водитель опрокинул автомобиль на крышу. На «зебре» был сбит мальчик на самокате. А ещё трое детей попали в аварию на такси.
В Бурятии 13-летний мотоциклист устроил ДТП
Происшествия, Фото:
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