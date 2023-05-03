В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов

В результате одной операции было подорвано здоровье девушки



В Чите суд вынес приговор двум сотрудницам частного медицинского центра по делу о проведении порядка 40 нелегальных абортов. Осуждены акушер-гинеколок и анестезиолог-реаниматолог, сообщили в следственном управление СК России по региону.



Установлено, что медики оказывали незаконные услуги по прерыванию беременности женщинам, в том числе, медикаментозным и хирургическим путями. При этом медцентр не имел лицензии для оказания таких услуг, а также услуг по анестезиологии и реаниматологии. Также в клинике не были оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения и специального места для профилактики и лечения боли при медицинских вмешательствах.



Всего с 2019 по 2021 годы врачи провели более 40 операций по прерыванию беременности в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. В октябре 2021 года во время проведения аборта хирургическим путём в ходе операции врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника.



Несмотря на жалобы пациентки, необходимая помощь ей оказана не была. В результате девушке был причинён тяжкий вред, её жизнь была спасена только благодаря квалифицированной медицинской помощи в другой больнице.



Акушерку осудили на четыре года в колонии общего режима. Она начнёт отбывать наказание после того, как её ребёнку исполнится 14 лет. Анестезиологу назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.



