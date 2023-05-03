03 мая

02 мая

Популярное

В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов

В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В результате одной операции было подорвано здоровье девушки

В Чите суд вынес приговор двум сотрудницам частного медицинского центра по делу о проведении порядка 40 нелегальных абортов. Осуждены акушер-гинеколок и анестезиолог-реаниматолог, сообщили в следственном управление СК России по региону.

Установлено, что медики оказывали незаконные услуги по прерыванию беременности женщинам, в том числе, медикаментозным и хирургическим путями. При этом медцентр не имел лицензии для оказания таких услуг, а также услуг по анестезиологии и реаниматологии. Также в клинике не были оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения и специального места для профилактики и лечения боли при медицинских вмешательствах.

Всего с 2019 по 2021 годы врачи провели более 40 операций по прерыванию беременности в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. В октябре 2021 года во время проведения аборта хирургическим путём в ходе операции врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника.

Несмотря на жалобы пациентки, необходимая помощь ей оказана не была. В результате девушке был причинён тяжкий вред, её жизнь была спасена только благодаря квалифицированной медицинской помощи в другой больнице.

Акушерку осудили на четыре года в колонии общего режима. Она начнёт отбывать наказание после того, как её ребёнку исполнится 14 лет. Анестезиологу назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
Происшествия, 03.05.2023
В результате одной операции было подорвано здоровье девушки
Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Происшествия, 03.05.2023
Таможенник сам предложил дать ему взятку
В Улан-Удэ нашли владельца алабая, напавшего на детей
В Улан-Удэ нашли владельца алабая, напавшего на детей
Происшествия, 02.05.2023
Всего было проверено более 50 собак такой породы
Жительница Бурятии ушла в лес за шишками и пропала
Жительница Бурятии ушла в лес за шишками и пропала
Происшествия, 02.05.2023
Теперь её ищут полицейские и односельчане 
В Бурятии ночью сгорело 168 центнеров сена
В Бурятии ночью сгорело 168 центнеров сена
Происшествия, 02.05.2023
По предварительным данным, произошёл поджог
В Бурятии прокомментировали нападение медведя на мужчину
В Бурятии прокомментировали нападение медведя на мужчину
Происшествия, 02.05.2023
Специалисты заявили, что такое поведение косолапым несвойственно
В Забайкалье бушуют ландшафтные пожары
В Забайкалье бушуют ландшафтные пожары
Происшествия, 02.05.2023
С ними борются более 400 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^