В результате одной операции было подорвано здоровье девушки
В Чите суд вынес приговор двум сотрудницам частного медицинского центра по делу о проведении порядка 40 нелегальных абортов. Осуждены акушер-гинеколок и анестезиолог-реаниматолог, сообщили в следственном управление СК России по региону.
Установлено, что медики оказывали незаконные услуги по прерыванию беременности женщинам, в том числе, медикаментозным и хирургическим путями. При этом медцентр не имел лицензии для оказания таких услуг, а также услуг по анестезиологии и реаниматологии. Также в клинике не были оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения и специального места для профилактики и лечения боли при медицинских вмешательствах.
Всего с 2019 по 2021 годы врачи провели более 40 операций по прерыванию беременности в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. В октябре 2021 года во время проведения аборта хирургическим путём в ходе операции врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника.
Несмотря на жалобы пациентки, необходимая помощь ей оказана не была. В результате девушке был причинён тяжкий вред, её жизнь была спасена только благодаря квалифицированной медицинской помощи в другой больнице.
Акушерку осудили на четыре года в колонии общего режима. Она начнёт отбывать наказание после того, как её ребёнку исполнится 14 лет. Анестезиологу назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
В Чите врачей осудили за проведение 40 нелегальных абортов
Происшествия, Фото:
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