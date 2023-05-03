Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Читинской таможни обвиняемого в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».
По данным следствия, с января по март 2021 года фигурант, находясь на своём рабочем месте, при производстве таможенного досмотра товаров обнаружил несоответствие веса транспортных средств, заявленного в товаросопроводительных документах, фактическому весу товара – перевес. После чего предложил водителям за денежное вознаграждение сокрыть это нарушение.
Последние, желая избежать административной ответственности, на предложение согласились и передали сотруднику Читинской таможни 90 тысяч рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.
После передачи взятки обвиняемого задержали ы сотрудники отдела по противодействию коррупции Читинской таможни, а также сотрудниками ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю.
Вину в совершенном преступлении фигурант признал в полном объёме.
- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Даурским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.