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Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд

Дело о взятке сотрудника Читинской таможни ушло в суд
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Таможенник сам предложил дать ему взятку

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Читинской таможни обвиняемого в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

По данным следствия, с января по март 2021 года фигурант, находясь на своём рабочем месте, при производстве таможенного досмотра товаров обнаружил несоответствие веса транспортных средств, заявленного в товаросопроводительных документах, фактическому весу товара – перевес. После чего предложил водителям за денежное вознаграждение сокрыть это нарушение.

Последние, желая избежать административной ответственности, на предложение согласились и передали сотруднику Читинской таможни 90 тысяч рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.

После передачи взятки обвиняемого задержали ы сотрудники отдела по противодействию коррупции Читинской таможни, а также сотрудниками ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю.



Вину в совершенном преступлении фигурант признал в полном объёме.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Даурским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.


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