Возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские на автомобильной дороге, расположенной при выезде с территории грузового двора станции Коршуниха-Ангарская, задержали автомобиль. В кузове машины находились более 80 рубок рельс и детали железнодорожного назначения - крестовины - в количестве 3 штук, общая стоимостью которых составила почти 115 тысяч рублей. Сопроводительных документов на перевозимые ценности у водителя не имелось.
Полиция выяснила, что 44-летний житель Усть-Кута украл в территории железнодорожного предприятия рубки рельс и крестовины, которые планировал сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды.
В настоящее время украденное изъято и возвращено организации, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл железнодорожных деталей на 115 тысяч
Происшествия, Фото:
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