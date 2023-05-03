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Житель Иркутской области украл железнодорожных деталей на 115 тысяч

Житель Иркутской области украл железнодорожных деталей на 115 тысяч
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Возбуждено уголовное дело

Транспортные полицейские на автомобильной дороге, расположенной при выезде с территории грузового двора станции Коршуниха-Ангарская, задержали автомобиль. В кузове машины находились более 80 рубок рельс и детали железнодорожного назначения - крестовины - в количестве 3 штук, общая стоимостью которых составила почти 115 тысяч рублей. Сопроводительных документов на перевозимые ценности у водителя не имелось.

Полиция выяснила, что 44-летний житель Усть-Кута украл в территории железнодорожного предприятия рубки рельс и крестовины, которые планировал сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

В настоящее время украденное изъято и возвращено организации, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
кража Иркутская область

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