Житель Иркутской области украл железнодорожных деталей на 115 тысяч

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждено уголовное дело



Транспортные полицейские на автомобильной дороге, расположенной при выезде с территории грузового двора станции Коршуниха-Ангарская, задержали автомобиль. В кузове машины находились более 80 рубок рельс и детали железнодорожного назначения - крестовины - в количестве 3 штук, общая стоимостью которых составила почти 115 тысяч рублей. Сопроводительных документов на перевозимые ценности у водителя не имелось.



Полиция выяснила, что 44-летний житель Усть-Кута украл в территории железнодорожного предприятия рубки рельс и крестовины, которые планировал сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды.



В настоящее время украденное изъято и возвращено организации, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

