Всего было проверено более 50 собак такой породы
В Улан-Удэ установили владельца алабая, который напал на шестерых школьников. Дети уже опознали собаку, сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», алабай с ошейником утром 2 мая на улице Залесная напал на детей, идущих в школу. У двух школьников диагностировали рвано-укушенные раны, у остальных в результате нападения повреждена одежда.
На поиски агрессивного пса отправились восемь групп отлов, также в воздух был поднят квадрокоптер. В шестом часу вечера стало известно, что собака и её владелец установлены.
– При выезде привлечённых сил и средств, в составе сотрудников комитета городского хозяйства, районной администрации, службы отлова, управления ветеринарии Бурятии были отработаны улицы Залесная и соседние улицы. В ходе работ было проверено более 54 особей породы алабай. В настоящее время установлена собака, совершившая нападение и его владелец. Осуществляется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за допущение нападения, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Процессуальную проверку начали следователи Следственного комитета. В том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) чиновников, ответственных за отлов бродячих животных и за контроль за правилами выгула домашних собак.
Информация об инцидента дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил главному следователю Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о первоначальных результатах проводимой проверки.
В Улан-Удэ нашли владельца алабая, напавшего на детей
Происшествия, Фото:
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