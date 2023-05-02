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В Иркутске воры попались на глаза полицейскому

В Иркутске воры попались на глаза полицейскому
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Преступников быстро поймали

Житель Иркутской области поблагодарил полицейского за оперативную помощь в раскрытии кражи.

В свободное от службы время майор полиции Евгений Булгаков находился у себя дома. Приглядевшись в окно, он заметил, как на соседний двор проникли неизвестные и начали активно сгружать металлические конструкции в автомобиль. Евгений решил уточнить у молодых людей о цели их местонахождения. Преступники попытались ввести мужчину в заблуждение и заявили, что нашли железные балки на берегу.

Однако полицейский связался с хозяином соседнего участка и сообщил о случившемся. Составив точное описание подозреваемых, он незамедлительно передал информацию оперативникам.

Спустя некоторое время полицейским удалось задержать двоих молодых людей. Они сознались в краже и возместили материальный ущерб.

Позже в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо. Владелец имущества искренне поблагодарил бдительного сотрудника.

- Радует, что среди полицейских есть такие бдительные сотрудники, которые находятся всегда на страже правопорядка, - отметил местный житель.
кража

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