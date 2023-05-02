В Иркутской области спасатели вывезли из леса мужчину с признаками инсульта

Пострадавшего нашли охотники в зимовье
В районе деревни Близкая Слюдянского района Иркутской области охотники в лесу обнаружили 57-летнего мужчину с признаками инсульта. Сообщение об этом поступило дежурному спасателю Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы, 30 апреля в 16:00.
-В зимовье охотники обнаружили мужчину, предположительно, с признаками инсульта. Группа спасателей Южного поисково-спасательного отряда совместно со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда выехали из Слюдянки к месту происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пострадавшего эвакуировали из леса в населённый пункт и передали врачам скорой медицинской помощи.
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