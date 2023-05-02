В Иркутской области спасатели вывезли из леса мужчину с признаками инсульта









Пострадавшего эвакуировали из леса в населённый пункт и передали врачам скорой медицинской помощи. Пострадавшего эвакуировали из леса в населённый пункт и передали врачам скорой медицинской помощи.





В районе деревни Близкая Слюдянского района Иркутской области охотники в лесу обнаружили 57-летнего мужчину с признаками инсульта. Сообщение об этом поступило дежурному спасателю Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы, 30 апреля в 16:00.-В зимовье охотники обнаружили мужчину, предположительно, с признаками инсульта. Группа спасателей Южного поисково-спасательного отряда совместно со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда выехали из Слюдянки к месту происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.