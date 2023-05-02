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В Иркутской области спасатели вывезли из леса мужчину с признаками инсульта

В Иркутской области спасатели вывезли из леса мужчину с признаками инсульта
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавшего нашли охотники в зимовье

В районе деревни Близкая Слюдянского района Иркутской области охотники в лесу обнаружили 57-летнего мужчину с признаками инсульта. Сообщение об этом поступило дежурному спасателю Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы, 30 апреля в 16:00.

-В зимовье охотники обнаружили мужчину, предположительно, с признаками инсульта. Группа спасателей Южного поисково-спасательного отряда совместно со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда выехали из Слюдянки к месту происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Пострадавшего эвакуировали из леса в населённый пункт и передали врачам скорой медицинской помощи.



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