Пьяный улан-удэнец угнал авто, чтобы покатать друзей

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Угонщика нашли и задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали пьяного угонщика.



- Находясь на маршруте патрулирования в 100-х кварталах, наряд вневедомственной охраны получил ориентировку об угоне автомобиля. На улице Забайкальская росгвардейцы обратили внимание на автомобиль, подходящий под описание угнанного, который ехал во встречном направлении. Злоумышленник, увидев преследование, свернул с трассы во дворы, где и был заблокирован. Сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя иномарки с явными признаками алкогольного опьянения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный 25-летний улан-удэнец был передан для дальнейшего разбирательства инспекторам дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что молодой человек стащил ключи от автомобиля у супруги брата. На угнанной иномарке катался с друзьями, распивая с ними в пути спиртное.



В результате нетрезвого вождения никто не пострадал.



Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.

