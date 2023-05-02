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Пьяный улан-удэнец угнал авто, чтобы покатать друзей

Пьяный улан-удэнец угнал авто, чтобы покатать друзей
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Угонщика нашли и задержали росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали пьяного угонщика. 

- Находясь на маршруте патрулирования в 100-х кварталах, наряд вневедомственной охраны получил ориентировку об угоне автомобиля. На улице Забайкальская росгвардейцы обратили внимание на автомобиль, подходящий под описание угнанного, который ехал во встречном направлении. Злоумышленник, увидев преследование, свернул с трассы во дворы, где и был заблокирован. Сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя иномарки с явными признаками алкогольного опьянения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный 25-летний улан-удэнец был передан для дальнейшего разбирательства инспекторам дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что молодой человек стащил ключи от автомобиля у супруги брата. На угнанной иномарке катался с друзьями, распивая с ними в пути спиртное.

В результате нетрезвого вождения никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.
Росгвардия угон

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