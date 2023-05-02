Рейс оказался задержан
В аэропорту Читы в самолёте авиакомпании S7 Airlines, который готовился к вылету в Москву, произошёл выпуск аварийного трапа. По предварительным данным, инцидент случился по вине пассажира, который зачем-то открыл аварийный выход.
- 2 мая около 9 часов 45 минут при подготовке к вылету воздушного судна Aerobus 320NEO авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс 3046 по маршруту Чита-Москва, вследствие неправомерных действий пассажира произошло выбрасывание одного из аварийных трапов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Находившиеся на борту самолёта пассажиры и члены экипажа – всего 164 человека – не пострадали.
В итоге рейс был задержан. Пассажиров разместили в здании аэровокзала и обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.
Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента. В аэропорт выехал помощник Читинского транспортного прокурора.
Пассажир открыл аварийный выход самолёта Чита – Москва
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С ними борются более 400 человек
Угонщика нашли и задержали росгвардейцы
Рейс оказался задержан
Внедорожник удалось вытащить из воды
Водитель получил травмы
Мужчину увезли в больницу с рваной раной головы и укусами
С ним работают росгвардейцы
Женщина ушла от сожителя после того, как он её избил
Они специально гоняли птиц
За мошенничество молодого человека приговорили к обязательным работам
У браконьеров было с собой оружие
Собаку, которая напала на школьников, ищут
Он развёл костёр, чтобы согреться, а потом разжёг ещё один
В том числе травмы получили юные пассажиры такси и ребёнок на самокате
Мужчина не имеет водительских прав