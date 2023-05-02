Пассажир открыл аварийный выход самолёта Чита – Москва

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Рейс оказался задержан



В аэропорту Читы в самолёте авиакомпании S7 Airlines, который готовился к вылету в Москву, произошёл выпуск аварийного трапа. По предварительным данным, инцидент случился по вине пассажира, который зачем-то открыл аварийный выход.



- 2 мая около 9 часов 45 минут при подготовке к вылету воздушного судна Aerobus 320NEO авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс 3046 по маршруту Чита-Москва, вследствие неправомерных действий пассажира произошло выбрасывание одного из аварийных трапов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Находившиеся на борту самолёта пассажиры и члены экипажа – всего 164 человека – не пострадали.



В итоге рейс был задержан. Пассажиров разместили в здании аэровокзала и обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.



Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента. В аэропорт выехал помощник Читинского транспортного прокурора.



