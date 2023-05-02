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Пассажир открыл аварийный выход самолёта Чита – Москва

Пассажир открыл аварийный выход самолёта Чита – Москва
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Рейс оказался задержан

В аэропорту Читы в самолёте авиакомпании S7 Airlines, который готовился к вылету в Москву, произошёл выпуск аварийного трапа. По предварительным данным, инцидент случился по вине пассажира, который зачем-то открыл аварийный выход.

- 2 мая около 9 часов 45 минут при подготовке к вылету воздушного судна Aerobus 320NEO авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс 3046 по маршруту Чита-Москва, вследствие неправомерных действий пассажира произошло выбрасывание одного из аварийных трапов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Находившиеся на борту самолёта пассажиры и члены экипажа – всего 164 человека – не пострадали.

В итоге рейс был задержан. Пассажиров разместили в здании аэровокзала и обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.

Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента. В аэропорт выехал помощник Читинского транспортного прокурора.

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