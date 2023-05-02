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В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «Лады»

В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «Лады»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель получил травмы

Сегодня в 11 часов утра вблизи посёлка Квиток Тайшетского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии 55-летний пассажир седана скончался на месте. Водитель с различными травмами доставлен в больницу.


Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия дорожной аварии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2022 года также произошло смертельное ДТП возле посёлка Квиток. Тогда скончался 50-летний водитель «Лады».

ДТП смерть

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