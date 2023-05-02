В Прибайкальском нацпарке взрослые и дети не давали лебедям приземлиться





Посетительница Прибайкальского национального парка стала свидетельницей неприятной ситуации в Тажеранской степи. Об увиденном она сообщила в дирекцию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» с призывом «Спасите лебедей!».У придорожных солёных озёр, на которых отдыхают перелётные птицы, в том числе лебеди, несколько групп людей намеренно пугали птиц. Взрослые и дети не давали пернатым возможности вернуться на воду: бегали по берегу небольших водоёмов и шумели.- Такое поведение человека чревато для пернатых серьёзными последствиями вплоть до гибели, - подчеркнули орнитологи.Лебеди уже преодолели тысячи километров, ещё тысячи им предстоит пролететь до мест гнездовий. Для таких расстояний нужны силы. А взять их можно только если добыть еду и выспаться, рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Оловянникова.- Буквально на днях мы завершили проведение очередного этапа работ по экологическому мониторингу в Тажеранской степи и на побережье Малого Моря; в том числе на автомобильных маршрутах учёта крупных хищных птиц. Регистрировали встречи редких видов; учитывали и водоплавающих во время их миграции. Она в этом году из-за непредсказуемой погоды задержалась для всех видов птиц. Двумя неделями ранее мы встречали здесь растерянных пернатых, которые вместо ожидаемой воды увидели лёд. В этот раз птиц было больше. Лебеди держались группами. Одна из них была настолько уставшей, что, приводнившись, сразу уснула… Мы сделали несколько снимков издалека, - картинка вышла нечёткой, но очень «говорящей». Конечно, эти птицы сейчас остро нуждаются в восстановлении сил. И фактор беспокойства в виде человеческого присутствия им не нужен, - подчеркнула Наталья Оловянникова.Государственные инспекторы учреждения в ближайшие дни намерены установить дежурство вблизи водоёмов. Они будут напоминать посетителям Прибайкальского национального парка о правилах поведения на особо охраняемой природной территории и в частности о том, что подъезжать к кромке воды на автомобилях нельзя. За нарушение правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 000 до 4 000 рублей.