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Житель Иркутской области расплатился в кафе «дублями»

Житель Иркутской области расплатился в кафе «дублями»
Происшествия, 
За мошенничество молодого человека приговорили к обязательным работам

18-летний житель Осинского района Иркутской области, расплатившийся купюрами «банка приколов», признан виновным в мошенничестве.

- Ночью 29 октября 2022 года молодой человек расплатился за свой заказ в местном кафе двумя сувенирными изделиями «2 000 дублей». Внешне они очень схожи с купюрами Банка России номиналом 2 тысячи рублей, которые сотрудница заведения приняла в качестве подлинных денежных банкнот. В результате ущерб составил четыре тысячи рублей. Преступника установили сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему 260 часов обязательных работ.

Решение суда вступило в законную силу, 
мошенничество

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