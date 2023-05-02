Житель Иркутской области расплатился в кафе «дублями»

За мошенничество молодого человека приговорили к обязательным работам



18-летний житель Осинского района Иркутской области, расплатившийся купюрами «банка приколов», признан виновным в мошенничестве.



- Ночью 29 октября 2022 года молодой человек расплатился за свой заказ в местном кафе двумя сувенирными изделиями «2 000 дублей». Внешне они очень схожи с купюрами Банка России номиналом 2 тысячи рублей, которые сотрудница заведения приняла в качестве подлинных денежных банкнот. В результате ущерб составил четыре тысячи рублей. Преступника установили сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Суд признал молодого человека виновным и назначил ему 260 часов обязательных работ.



Решение суда вступило в законную силу,

