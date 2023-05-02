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В Бурятии водитель врезался в дом, перепутав газ и тормоз

В Бурятии водитель врезался в дом, перепутав газ и тормоз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина не имеет водительских прав

В воскресенье вечером, 30 апреля, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошло ДТП по причине того, что водитель перепутал газ и тормоз.

Аварию устроил 55-летний мужчина, не имеющий водительских прав. На автомобиле «ВАЗ-2121» мужчина врезался в жилой дом на улице Первомайская.

- С травмами он был госпитализирован в больницу. Водитель признался, что перепутал педали, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике не раз случались подобные аварии. Так, осенью 2020 года в городе Кяхта 28-летняя девушка села за руль «Хонды Аккорд», не имея при этом водительских прав. На парковке она врезалась сразу в четыре автомобиля и сбила при этом двух девушек. Водитель также перепутала педали.

ДТП

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